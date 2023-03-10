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В Грузии отозвали рассмотрение американской версии законопроекта об иноагентах

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Инициаторы законопроекта об иноагентах на манер американского документа обратились с просьбой отозвать инициативу, просьбу удовлетворили, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили.
В Грузии отозвали рассмотрение американской версии законопроекта об иноагентах
  • AFP
  • © Vano SHLAMOV

«Принимаем к сведению обращение инициаторов об отзыве законопроекта, который касается так называемого перевода американского FARA (Foreign Agents Registration Act. — RT), и он отозван», — цитирует его ТАСС.

Представители оппозиции ранее заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.

Некоторые участники протестов потребовали отставки правительства республики.

Госдеп США приветствовал отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии. В Вашингтоне призвали власти республики не возвращать его в повестку.

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