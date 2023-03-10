В Грузии отозвали рассмотрение американской версии законопроекта об иноагентах
- AFP
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«Принимаем к сведению обращение инициаторов об отзыве законопроекта, который касается так называемого перевода американского FARA (Foreign Agents Registration Act. — RT), и он отозван», — цитирует его ТАСС.
Представители оппозиции ранее заявили, что намерены продолжать митинги в Тбилиси, несмотря на заявление правящей партии об отзыве законопроекта.
Некоторые участники протестов потребовали отставки правительства республики.
Госдеп США приветствовал отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии. В Вашингтоне призвали власти республики не возвращать его в повестку.