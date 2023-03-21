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Путин: отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне развития

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Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне развития.
Путин: отношения России и Китая находятся на наивысшем за всю историю уровне развития
  • РИА Новости

«Подписанные нами только что два программных совместных заявления в полной мере отражают особый характер российско-китайских отношений, которые находятся на наивысшем за всю историю уровне развития», — сказал он.

По его словам, отношения Москвы и Пекина являются образцом настоящего всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

21 марта Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о плане развития сотрудничества до 2030 года.

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