Макрон заявил, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира

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Китай должен сыграть важную роль в построении мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Макрон заявил, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира
  • Gettyimages.ru

«Я убежден, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира. Это то, что я приехал обсуждать», — написал он в Twitter.

По словам Макрона, в ходе официального визита в КНР он обсудит с председателем Си Цзиньпином бизнес, вопросы  климата и продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось о прибытии Макрона в Китай с трёхдневным визитом.

Отмечается, что это его первая поездка в КНР после осени 2019 года.

Президент Франции заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

По данным газеты Le Figaro, Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попробуют убедить китайские власти поддержать Запад и пойти против Москвы.

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