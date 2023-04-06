Макрон заявил, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира

Китай должен сыграть важную роль в построении мира, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Я убежден, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира. Это то, что я приехал обсуждать», — написал он в Twitter.

По словам Макрона, в ходе официального визита в КНР он обсудит с председателем Си Цзиньпином бизнес, вопросы климата и продовольственной безопасности.

Ранее сообщалось о прибытии Макрона в Китай с трёхдневным визитом.

Отмечается, что это его первая поездка в КНР после осени 2019 года.

Президент Франции заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

По данным газеты Le Figaro, Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попробуют убедить китайские власти поддержать Запад и пойти против Москвы.