Figaro: Макрон и глава ЕК фон дер Ляйен попытаются убедить Пекин пойти против Москвы

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попробуют убедить китайские власти поддержать Запад и пойти против Москвы.

Об этом пишет газета Le Figaro.

Макрон 5 апреля прилетел в китайскую столицу с первым с 2019 года визитом. Вместе с ним в Пекин прибыла глава ЕК.

В четверг ожидаются напряжённые переговоры президента Франции с китайским лидером Си Цзиньпином, на некоторых из которых будет присутствовать фон дер Ляйен.

В статье говорится, что одно из посланий, которое хотят донести европейские политики на встрече с председателем КНР, это то, что действия Китая в случае поддержки им конфликта на Украине «окажут чрезвычайно сильное стратегическое воздействие».

Также в статье говорится, что европейские политики могут донести до Китая, что конфликт оказывает «серьёзное влияние» на ЕС, который является «одним из основных торговых партнёров» Пекина.

Макрон считает, что Китай может «сыграть важную роль» в поиске «мирного пути» на Украине, пишет автор. В Париже также надеются убедить Си Цзиньпина позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Ранее Макрон прибыл в Китай с трёхдневным государственным визитом.