Си Цзиньпин и Макрон провели неформальную встречу в саду Гуанчжоу

Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу , 7 апреля, провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.

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Об этом пишет ТАСС. Как отмечается, Центральное телевидение Китая показало кадры, на которых лидеры двух стран беседуют, прогуливаясь по традиционному китайскому саду. Ранее Макрон заявил, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира.