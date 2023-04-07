Си Цзиньпин и Макрон провели неформальную встречу в саду Гуанчжоу
Председатель Китая Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу , 7 апреля, провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.
- Gettyimages.ru
Об этом пишет ТАСС.
Как отмечается, Центральное телевидение Китая показало кадры, на которых лидеры двух стран беседуют, прогуливаясь по традиционному китайскому саду.
Ранее Макрон заявил, что Китай должен сыграть важную роль в построении мира.
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