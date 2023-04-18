Bloomberg: Макрон намерен обратиться к Китаю с планом по переговорам России и Украины
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Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.
В статье говорится, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.
Источники говорят, что, согласно плану, переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если всё пойдёт хорошо.
Макрон также заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.
Ранее в Китае призвали стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров.
В начале апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня. Также китайский лидер предостерёг от попыток «подливать масло в огонь».