Bloomberg: Макрон намерен обратиться к Китаю с планом по переговорам России и Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

В статье говорится, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров.

Источники говорят, что, согласно плану, переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если всё пойдёт хорошо.

Макрон также заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

Ранее в Китае призвали стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров.

В начале апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня. Также китайский лидер предостерёг от попыток «подливать масло в огонь».