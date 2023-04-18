Bloomberg: Макрон намерен обратиться к Китаю с планом по переговорам России и Украины

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с планом, который, по его мнению, потенциально может привести к переговорам между Россией и Украиной.
Bloomberg: Макрон намерен обратиться к Китаю с планом по переговорам России и Украины
  • AP
  • © Jacques Witt

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

В статье говорится, что Макрон поручил своему дипсоветнику Эммануэлю Бонну работать вместе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И над созданием структуры, которая может быть использована в качестве основы для будущих переговоров. 

Источники говорят, что, согласно плану, переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, если всё пойдёт хорошо.

Макрон также заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

Ранее в Китае призвали стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров

В начале апреля глава КНР Си Цзиньпин заявил, что первоочередной задачей по украинскому кризису является содействие прекращению огня. Также китайский лидер предостерёг от попыток «подливать масло в огонь».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить