Глава МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров.

Об этом Цинь Ган сказал в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской конференции стран — соседей Афганистана в Самарканде.

По словам главы китайского МИД, «чудодейственного средства для разрешения кризиса не существует».

«Каждой из сторон нужно начать с себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для мирных переговоров и прекращения военных действий», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лавров и Цинь Ган в ходе встречи в Самарканде обменялись оценками ситуации на Украине и вокруг неё.