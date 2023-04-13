Глава МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров
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Об этом Цинь Ган сказал в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской конференции стран — соседей Афганистана в Самарканде.
По словам главы китайского МИД, «чудодейственного средства для разрешения кризиса не существует».
«Каждой из сторон нужно начать с себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для мирных переговоров и прекращения военных действий», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что Лавров и Цинь Ган в ходе встречи в Самарканде обменялись оценками ситуации на Украине и вокруг неё.