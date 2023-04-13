Глава МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Китая Цинь Ган призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров. 
Глава МИД Китая призвал стороны конфликта на Украине создавать условия для мирных переговоров
  • Gettyimages.ru

Об этом Цинь Ган сказал в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях министерской конференции стран — соседей Афганистана в Самарканде.

По словам главы китайского МИД, «чудодейственного средства для разрешения кризиса не существует».

«Каждой из сторон нужно начать с себя, накапливать взаимное доверие, а также создавать условия для мирных переговоров и прекращения военных действий», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что Лавров и Цинь Ган в ходе встречи в Самарканде обменялись оценками ситуации на Украине и вокруг неё.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить