Кирби: США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным

Короткая ссылка
США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
Кирби: США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Мы хотим убедиться, что они достигнут успеха в этом... Куда они пойдут и когда они пойдут, всё это будет зависеть от решения (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского», — приводит РИА Новости слова Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить