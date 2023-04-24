Кирби: США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным

США хотят удостовериться, что наступление ВСУ будет успешным, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

«Мы хотим убедиться, что они достигнут успеха в этом... Куда они пойдут и когда они пойдут, всё это будет зависеть от решения (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского», — приводит РИА Новости слова Кирби в интервью телеканалу MSNBC.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за непогоды и нехватки боеприпасов.