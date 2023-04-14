Посол России Антонов: в США говорят о наступлении ВСУ, но у нацистов ничего не получится

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Американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится», уверен посол России в США Анатолий Антонов.

Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Сейчас в американских СМИ появляется всё больше информации о том, что вот-вот настанет ситуация, когда нас будут атаковать, что Вооружённые силы Украины, которые получили подпитку из Вашингтона, из Брюсселя, «разорвут российский фронт», выйдут вновь на Азовское море, изолируют Крым», — сказал дипломат.

Он выразил твёрдую убеждённость, что «у нацистов ничего не получится».

«У нас нет никакого сомнения в способности российской армии разгромить противника, отбросить его, освободив исконно российские территории», — приводит его слова РИА Новости.

Посольство России пытается донести до американских собеседников этот тезис и призывает Вашингтон прекратить подпитывать киевский режим оружием и деньгами, отметил он.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее в интервью ABC заявил, что ВСУ обязаны показать успешное наступление на российские позиции, в противном случае Запад начнёт задавать вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Киев.

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