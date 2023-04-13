Глава разведки Украины Буданов: ВСУ должны показать Западу успешное наступление
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Об этом он сказал ABC News.
«Успех этой наступательной операции крайне необходим», — сказал он.
По его словам, это нужно не только Киеву, но и западным союзникам.
«Без побед рано или поздно возникнут вопросы, стоит ли продолжать поддерживать Украину», — сказал Буданов.
The Washington Post ранее сообщила, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.
Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться летом.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.