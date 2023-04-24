Командующий украинскими войсками генерал Сергей Мельник выразил мнение, что у Киева никогда не будет достаточно людей и техники.

«Проблема в том, что у нас никогда не будет достаточно людей и техники», — заявил он в интервью испанской газете El País.

Мельник отметил, что профессиональные военные истощены, ранены или погибли.

«Поэтому мы приглашаем людей без военного опыта и обучаем их», — пояснил Мельник.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.