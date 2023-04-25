Politico: ряд чиновников США сомневается в успехе контрнаступления ВСУ

Ряд американских чиновников высказывает сомнение в том, что контрнаступление армии Украины будет успешным, сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

«Я не думаю, что однажды утром мы проснёмся и увидим, как Украина наступает на большие участки территории», — заявил анонимный американский чиновник.

Согласно данным газеты, представители администрации президента США Джо Байдена заявили украинским чиновникам, что гарантии, которые Вашингтон будет готов предоставить Киеву, зависят от итогов контрнаступления.

19 апреля российское Минобороны сообщило, что Вооружённые силы России предотвратили попытки украинской армии контратаковать штурмовые отряды в Донецкой Народной Республике, в том числе в Артёмовске (Бахмуте).

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.