«Киев тратит много резервов»: что говорят военные эксперты и СМИ о возможном контрнаступлении ВСУ

В западных СМИ и публичном пространстве Украины появилось много информации о возможном контрнаступлении ВСУ, а заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оно уже идёт. Ранее представители киевского режима говорили о старте атакующих действий весной или летом. По мнению экспертов, не стоит недооценивать ресурсы и резервы ВСУ, подготовкой которых серьёзно занимаются страны НАТО. Аналитики полагают, что противник способен ударить на нескольких направлениях, но по-настоящему крупное наступление врага сопряжено для него с тяжёлыми потерями.

Последнее время украинские СМИ, политики и западные медиа активно обсуждают возможное контрнаступление ВСУ. Звучат и публикуются самые разные данные и предположения.

Так, 19 апреля в эфире телемарафона заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинская армия по факту уже ведёт контрнаступление и ждать объявления какой-то конкретной даты неправильно.

Как пояснила чиновница, контрнаступление подразумевает целый комплекс различных мер, которые сейчас реализуют ВСУ. Речь идёт о подготовке людей, резервов, формировании планов с различными сценариями боевых действий.

В ближайшей перспективе

Согласно предполагаемым секретным документам Пентагона, датированным 27 февраля — 1 марта и попавшим в апреле в СМИ, контрнаступление планировалось на 30 апреля. Такую информацию 16 апреля опубликовал американский журнал Newsweek, изучив более 40 материалов.

Остальные зарубежные СМИ и официальные лица воздерживаются от анонсирования какой-либо даты контрнаступления, но отмечают, что это вопрос ближайшей перспективы.

Так, на прошлой неделе в ходе пресс-конференции в Вашингтоне премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшее время и при поддержке Соединённых Штатов.

Тема возможного контрнаступления была одной из главных в интервью посла Украины в Лондоне Вадима Пристайко журналистам Newsweek 18 апреля. Дипломат посетовал на «нездоровую» одержимость этой идеей.

Рассуждая о перспективах возможного перехода ВСУ в атаку, Пристайко заявил, что ВС РФ учатся на ошибках, поэтому Киеву необходимо провести более эффективную операцию, чем под Харьковом в сентябре 2022 года. Более того, дипломат допустил, что ВСУ могут не добиться успеха на поле боя.

Тем не менее украинское руководство демонстрирует убеждённость в необходимости контрнаступления. В середине апреля в интервью телеканалу ABC News начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что успех на полях сражений крайне необходим Киеву. Если его не будет, то партнёры на Западе будут задаваться вопросами о целесообразности поддержки Украины.

В марте о намерении украинской армии перейти в наступление говорил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. С его точки зрения, украинским силам выгодно продолжать сражаться за Артёмовск (Бахмут). По мнению Сырского, ВСУ могут воспользоваться этим для последующего успешного контрнаступления.

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При этом в комментарии RT полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ситуация в районе Артёмовска выглядит совершенно противоположной той, что предал публичной огласке Сырский.

«Именно из-за ожесточённых боёв за Артёмовск киевский режим не в состоянии нормально сформировать кулак для масштабного контрнаступления. На сдерживание наступающих вагнеровцев Киев тратит много резервов — людских и материальных. С конца прошлого года мы основательно проредили большое количество боеспособных частей ВСУ, в том числе элитных», — подчеркнул Матвийчук.

Рассуждая о дате предполагаемого контрнаступления, эксперт предположил, что оно может произойти одновременно с крупными учениями НАТО в Европе Defender 23. Старт манёвров намечен на 22 апреля. В них примут участие войска почти из 25 стран.

«Нельзя исключать, что ВСУ попробуют воспользоваться тем, что какая-то часть российских сил будет отвлечена на Defender 23», — полагает Матвийчук.

Риск недооценки

По разным данным, украинская армия может располагать десятками и даже сотнями тысяч бойцов для прорыва фронта.

Согласно якобы утёкшим секретным документам Пентагона, на прорыв позиций ВС РФ должны быть брошены девять бригад, входящих в состав 10-го украинского оперативного корпуса.

Эти подразделения полностью оснащаются натовским вооружением. В общей сложности им планируется поставить 253 танка, 381 бронемашину, 480 моторизованных транспортных средств, 147 единиц артиллерийского оружия, 571 бронеавтомобиль HMMWV.

В начале апреля агентство Reuters сообщало о формировании под руководством МВД Украины восьми новых штурмовых бригадах совокупной численностью 40 тыс. человек для использования во время контрнаступления в ближайшие недели или месяцы.

Ранее Евгений Пригожин неоднократно говорил, что ВСУ подготовили около 200 тыс. новобранцев. 9 апреля на встрече с активистами движения «Кибер Фронт Z» он заявил, что, «по некоторым источникам», людские резервы киевского режима могут насчитывать до 400 тыс. бойцов. Пригожин подчеркнул, что противника нельзя недооценивать.

По данным The Washington Post, в связи с планируемым контрнаступлением украинские власти проводят новую волну мобилизации и усилили агитацию среди населения. Журналисты напомнили, что в 2023 году почти 250 тыс. украинцев исполнится 18 лет, а значит, многие из них могут быть призваны в ряды ВСУ.

Ранее авторы Военной хроники (Telegram-канал. — RT) обратили внимание на необходимость серьёзно воспринимать меры подготовки киевского режима к возможному контрнаступлению.

В частности, анализируя якобы утёкшие в СМИ документы Пентагона, журналисты сообщили о большом количестве неадекватных выводов, которые сделали их составители. По данным Военной хроники, в материалах были сфальсифицированы показатели боеготовности украинских войск и упоминается «неактуальное количество боевой техники».

«К примеру, из 109 направленных ВСУ БМП M2 Bradley в наступлении почему-то участвует только 99. Причём машины не распределены по бригадам и зачислены всего в одно соединение — 47-ю мехбригаду ВСУ, не имеющую тяжёлых танков. Вместо советских Т-72 или Т-64БВ в этой бригаде только словацкие Т-55S с орудиями калибра 105 мм, которые сложно использовать при крупномасштабном наступлении», — подчеркнули в Военной хронике.

Президент Украины Владимир Зеленский в окружении военных в Донецкой области

© Офис президента Украины

Журналисты считают, что секретные документы, скорее всего, были подготовлены и распространены «не военными, а группой гражданских, вероятно, проукраинских аналитиков».

«Целью этого вброса может быть занижение реальной численности боеготовых и развёрнутых для наступления соединений ВСУ или отвлечение внимания от других событий, связанных с реальным наступлением», — рассуждают авторы Военной хроники.

В комментарии RT эксперт РИСИ Сергей Ермаков отметил, что доверия к множеству публичных и утёкших сведений быть не должно. Их реальными авторами могут оказаться спецслужбы Украины или западных стран.

Аналитик напомнил, что в преддверии благоприятного для боевых действий весенне-летнего периода США и их союзники начали активно оснащать ВСУ тяжёлой техникой и иным вооружением: танками Leopard, самоходными гаубицами M109L, различными типами бронетехники. В ближайшее время ожидается поставка киевскому режиму снятых с хранения советских лёгких истребителей МиГ-29, самоходок французских артиллерийских установок CAESAR и средств ПВО NASAMS, Iris-T, Patriot и SAMP/T.

«Большие запросы»

В разговоре с RT военный эксперт Алексей Леонков предположил, что киевский режим располагает либо в скором времени получит достаточно ресурсов для наступления, причём на нескольких направлениях.

«НАТО снабжает ВСУ, и снабжает неплохо. В принципе, у нашего противника должно хватить людских и материальных ресурсов для того, чтобы попытаться развернуть наступление на разных географических направлениях, но только одно из них будет направлением главного удара, остальные — отвлекающими», — рассуждает Леонков.

Из направлений возможного контрнаступления ВСУ Леонков выделил северное и южное. На севере противник может нанести удары по позициям ВС РФ вблизи населённых пунктов Кременная, Сватово, Купянск и попытаться совершить вылазки в Белгородской и Брянской областях.

«Местность на северном направлении из-за лесов и складок благоприятна в плане маскировки, но тяжёлую технику развернуть там сложно. Совсем иная ситуация на юге. Это наиболее, если так можно сказать, танкоопасное направление, но там хорошо заметны скопления всех типов техники, по которым способны отработать ВС РФ», — рассказал Леонков.

Наиболее амбициозной задачей для ВСУ является захват Запорожской АЭС и выход к Крыму с перерезанием сухопутного коридора, который связывает полуостров с остальной Россией, считает Леонков.

Такой же точки зрения о географии возможных атак ВСУ придерживается и Анатолий Матвийчук. Правда, эксперт убеждён, что ресурсов для этого у киевского режима нет и они вряд ли появятся.

По словам эксперта, для минимальной поддержки крупных сухопутных формирований Киеву потребуется по меньшей мере более 100 единиц пилотируемой авиатехники — ударных вертолётов и многоцелевых самолётов вроде F-16, а также значительное количество средств войсковой ПВО для прикрытия наземных сил.

Инженерное обустройство одной из позиций ВСУ

© Генштаб ВСУ

В западных СМИ, в частности, в недавних публикациях Financial Times также сообщается о нехватке техники для развёртывания масштабного наступления на позиции ВС РФ. По данным издания, ВСУ остро нуждаются в зенитных ракетных комплексах, боеприпасах и истребителях для завоевания господства в воздухе.

По словам Матвийчука, на Западе и в Киеве не могут не осознавать проблему отсутствия эффективных средств для борьбы с российской авиацией, которая к тому же начала использовать корректируемые авиабомбы, позволяющие наносить удары без входа в зону вражеской ПВО.

«Без прикрытия с земли и воздуха все скопления войск противника у фронта рискуют стать мишенью для наших ВКС. И здесь уже не будет иметь большого значения численность сил, сосредоточенных и брошенных на прорыв нашей обороны», — считает Матвийчук.

По мнению эксперта, из-за риска слишком крупных потерь ВСУ способны скорее на отвлекающие действия в Херсонской области и Запорожье и отправку ДРГ в западные регионы РФ.

«По-настоящему серьёзных попыток переломить ситуацию, на мой взгляд, не будет из-за риска фактического разгрома. Если анонсированное много раз контрнаступление всё-таки начнётся в ближайшие недели, то наш противник неизбежно понесёт весьма чувствительные потери, а Россия получит возможность для сокрушительного удара», — заявил Матвийчук.

Алексей Леонков также считает, что при попытке прорыва российской обороны киевский режим может потерять почти все брошенные в бой крупные наземные силы. Правда, данный риск, по мнению эксперта, может не остановить киевский режим от попытки масштабного наступления.

«Противник располагает силами, чтобы начать контрнаступление. Это нужно чётко понимать. Другой вопрос в том, что цена провала окажется чрезмерно высокой. Это уничтожение, возможно, всех брошенных на прорыв людей и техники», — сказал Леонков.

О риске крупных потерь в интервью Newsweek сообщил и Вадим Пристайко.

«Число (военнослужащих, обучающихся в Великобритании. — RT) будет расти. Я знаю, что нам нужно подготовить этих людей. И надеюсь, что некоторые из них выживут», — сообщил Пристайко.

По мнению Сергея Ермакова, трезвые головы на Украине и на Западе осознают риски «сценария генерального сражения». Однако в ситуацию вмешиваются фактор предвыборной гонки в США и стремление режима Зеленского продемонстрировать внешним кураторам, что масштабная военная помощь натовских стран способна приносить весомые практические результаты.

Самоходная гаубица ВСУ

© Генштаб ВСУ

«У Вашингтона и Киева очень большие и несоотносимые с реальностью запросы. Для администрации Байдена — главного донора киевского режима — важно продемонстрировать, что руками украинцев США смогли нанести поражение России. Иначе демократам будет очень трудно обосновывать крупные расходы на помощь Украине. Зеленский и Залужный (главком ВСУ. — RT) тоже понимают, что без демонстрации успехов поддержка будет сильно урезана», — рассуждает Ермаков.

Отдельное беспокойство, как предполагает Ермаков, на Западе и в Киеве вызвал визит президента РФ Владимира Путина в зону СВО. В ходе поездки российский лидер посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток».

«Визит Верховного главнокомандующего можно воспринимать как сигнал, что российская армия готова преподносить сюрпризы противнику и что так называемое контрнаступление может оказаться ловушкой для ВСУ», — заключил Ермаков.