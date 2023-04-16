WP: должностные лица США усомнились в успехе наступления Украины

По мнению американских должностных лиц, ВСУ обладают недостаточным уровнем подготовки и объёмом боеприпасов для успешного наступления.

Об этом заявил обозреватель The Washington Post Дэвид Игнейшес в авторской колонке.

Он побеседовал с несколькими чиновниками, чтобы выяснить, поменяли ли политики своё мнение об украинском наступлении, однако, по словам журналистов, за это время «картина мало изменилась».

«Должностные лица США признают наличие препятствий для выполнения Украиной своего амбициозного плана. Они по-прежнему соглашаются с февральской оценкой, которая состоит в том, что «сохраняющаяся нехватка подготовки и боеприпасов, вероятно, будет сдерживать прогресс и приведет к увеличению потерь при наступлении», — написал Игнейшес.

Журналист отметил, что по мнению опрошенных политиков, наиболее вероятным итогом наступления ВСУ стали бы «скромные территориальные приобретения».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские СМИ всё больше говорят о готовящемся контрнаступлении Украины, однако «у нацистов ничего не получится».

The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.