Repubblica: Италия передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L

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Италия, предположительно, передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L, отремонтированных на деньги США, пишут итальянские СМИ.
Repubblica: Италия передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Так, газета la Repubblica пишет, что поезд с орудиями был замечен на вокзале северного города Удине.

«Десятки самоходок M109 отремонтированы и доставлены, некоторые уже на передовой», — говорится в статье.

Как утверждает Corriere della Sera, колонна двигалась по пути, ведущему с запада на восток.

На самоходках не видно идентификационных номеров, официального подтверждения того, что оружие отправляется на Украину, на данный момент нет, пишет издание.

В октябре прошлого года la Repubblica сообщила, что власти Италии в рамках очередного пакета военной помощи передали на Украину «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L.

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