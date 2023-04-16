Repubblica: Италия передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L
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Так, газета la Repubblica пишет, что поезд с орудиями был замечен на вокзале северного города Удине.
«Десятки самоходок M109 отремонтированы и доставлены, некоторые уже на передовой», — говорится в статье.
Как утверждает Corriere della Sera, колонна двигалась по пути, ведущему с запада на восток.
На самоходках не видно идентификационных номеров, официального подтверждения того, что оружие отправляется на Украину, на данный момент нет, пишет издание.
В октябре прошлого года la Repubblica сообщила, что власти Италии в рамках очередного пакета военной помощи передали на Украину «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L.