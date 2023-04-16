Repubblica: Италия передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L

Италия, предположительно, передала Украине десятки самоходных артиллерийских установок M109L, отремонтированных на деньги США, пишут итальянские СМИ.

Так, газета la Repubblica пишет, что поезд с орудиями был замечен на вокзале северного города Удине.

«Десятки самоходок M109 отремонтированы и доставлены, некоторые уже на передовой», — говорится в статье.

Как утверждает Corriere della Sera, колонна двигалась по пути, ведущему с запада на восток.

На самоходках не видно идентификационных номеров, официального подтверждения того, что оружие отправляется на Украину, на данный момент нет, пишет издание.

В октябре прошлого года la Repubblica сообщила, что власти Италии в рамках очередного пакета военной помощи передали на Украину «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L.