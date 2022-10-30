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La Repubblica: власти Италии поставили на Украину «от 20 до 30» артустановок M109L

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Власти Италии в рамках очередного пакета военной помощи передали на Украину «от 20 до 30» самоходных артиллерийских установок M109L, сообщает газета La Repubblica.
La Repubblica: власти Италии поставили на Украину «от 20 до 30» артустановок M109L
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что всего в рамках помощи Рим поставил Киеву бронетранспортёры M113, шесть тяжёлых гаубиц PzH 2000, две системы залпового огня MLRS.

«Последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил другое тяжёлое вооружение, более старое, но высоко ценимое украинцами: самоходные гаубицы M109L», — говорится в статье.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на поставки систем ПВО из Италии, Франции и Германии.

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