Российские военные из группировки «Центр» поразили военнослужащих ВСУ, которые пытались вернуть утраченные позиции. Как заявили в Минобороны РФ, противник понёс потери и был отброшен. Наряду с этим артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника. Между тем военные группировки «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника.

Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении российские артиллеристы поразили пункт временной дислокации, опорные пункты и склад боеприпасов противника.

Кроме того, расчёт ПВО уничтожил один беспилотник украинских военных.

На ямполовском участке взвод на боевых бронированных машинах 25-й воздушно-десантной бригады украинских войск попытался вернуть утраченные позиции.

«В результате огневого поражения ствольной артиллерии группировки «Центр» противник понёс потери и был отброшен на ранее занимаемые позиции», — добавил Савчук.

Помимо прочего, на червоно-дибровском участке силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейская авиация нанесла удар — противник понёс потери в живой силе и технике.

По словам офицера пресс-центра группировки «Запад» Дмитрия Шепелявцева, в течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады.

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Кроме того, огнём артиллерии сорваны две ротации подразделений ВСУ на передовых позициях. Наряду с этим расчёт самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожил сторожевой пост противника, потери составили до шести боевиков.

Помимо прочего, в ходе контрбатарейной борьбы огнём расчётов самоходной артиллерийской установки «Мста-С» уничтожен миномётный расчёт 120-мм орудия.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал, что на Южно-Донецком направлении пресечена попытка вывода диверсионно-разведывательной группы в тыл российских сил. В результате три украинских боевика ликвидированы, отметил он.

Кроме того, расчёты зенитных ракетных комплексов «Оса-АКМ» сбили украинские беспилотники моделей «Фурия» и «Валькирия». На Запорожском направлении артиллеристы уничтожили склад военно-технического имущества ВСУ.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что на Марьинском направлении артиллерийское подразделение нанесло поражение пункту временной дислокации 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. В результате противник понёс потери в личном составе и военной технике.

На Авдеевском направлении расчёт «Тор» уничтожил танк противника на огневой позиции. Кроме того, подразделение артиллерийского соединения уничтожило огневые позиции с личным составом третьего батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в экстренных службах Херсонской области заявили, что российские военные за ночь уничтожили миномёт ВСУ и боевую машину БМ-21. Эту информацию опубликовало агентство ТАСС.

«Артиллерийским огнём в районе Новодмитриевки уничтожена РСЗО БМ-21 с боекомплектом, потери — три погибших военных ВСУ. Вчера артиллерийским огнём в районе Ромашкова уничтожен миномёт калибра 120 мм с боекомплектом и расчётом, потери — три погибших военных ВСУ, четверо получили ранения различной степени тяжести», — сказал собеседник агентства.

Последствия обстрела Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что число пострадавших в результате обстрела ВСУ в пасхальную ночь выросло до семи.

По данным Донецка, в результате этих событий погибла женщина, ранения получили семь мужчин. Повреждены здания больницы, двух детских садов, школы и ряд других объектов, в том числе многоквартирные жилые дома.

Как уточнили в представительстве, удар был нанесён из реактивных систем залпового огня с применением осколочных ракет, произведённых в Словакии и переданных Украине странами НАТО.