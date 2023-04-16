«Массированный удар по району собора»: в результате обстрела Донецка в пасхальную ночь погиб один человек и шесть ранены

Украинские военные обстреляли Донецк в пасхальную ночь. По данным республики, ВСУ открыли огонь из реактивных систем залпового огня по району Кафедрального собора. Один человек погиб, семь ранены. Врио главы ДНР Денис Пушилин также рассказал, что в результате ночных обстрелов повреждён детский сад. По его словам, ВС РФ уже «работают по нейтрализации» обстрелявших храм украинских военных.

Украинские военные нанесли удар по территории ДНР во время пасхального богослужения, заявили в республике.

«Во время всенощного пасхального богослужения противник нанёс варварский, массированный удар по району Кафедрального собора столицы из реактивных систем залпового огня, жертвами которого стали семь мирных жителей», — заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Служитель храма рассказал корреспонденту RT Илье Васюнину, что при обстреле ВСУ был ранен в живот иподиакон храма Вознесения.

Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, известно об одном погибшем и шестерых пострадавших. Повреждён ряд других объектов города.

«В результате попадания украинского снаряда в детский сад произошло возгорание. Разрушения фиксируются на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке», — написал Пушилин в Telegram.

По его словам, ВС РФ уже «работают по нейтрализации» обстрелявших храм в Донецке.

Кроме того, представительством республики в СЦКК зафиксированы повреждения городской больницы №4. Наряду с этим противник попал в несколько многоквартирных и частных домов. Также отмечено повреждение теплотрассы.

Между тем ранее в СЦКК заявили, что за истекшие сутки на территории республики зафиксировано 34 обстрела со стороны ВСУ. Противник открывал огонь из реактивных систем залпового огня, а также артиллерии калибра 152 и 155 мм.

В свою очередь, жительница Донецка рассказала военкору RT Валентину Горшенину, что жители ожидали огня во стороны ВСУ.

«Мы были готовы к тому, что будет обстрел. Страшно очень. В садик уже не первый раз прилетает... Жалко людей, люди с верой в Бога пошли на службу. Страшно, потому что у нас дети», — сказала женщина.

Собеседница выразила уверенность, что победа вскоре будет за российскими силами.

ВС РФ ударили по позициям «Иностранного легиона»

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что артиллерийские подразделения ВС РФ поразили на Донецком направлении пункт временной дислокации «Иностранного легиона».

«Нанесён ряд огневых налётов, в результате которых поражены пункты временной дислокации «Иностранного легиона» в районе населённого пункта Архангельское, 129-й бригады теробороны Украины в районе населённого пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Очередино», — сказал он.

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Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады ВСУ.

Наряду с этим экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожили опорный пункт противника вместе с личным составом.

Активность украинских военных на Запорожском направлении

Тем временем украинские военные проявляют активность на Запорожском направлении, задача российских сил — погасить движение ВСУ в зародыше, сообщил командир артиллерийского расчёта орудия «Мста-Б».

«Работы стало значительно больше. Наблюдаются шевеления противника. Наша задача — погасить их ещё в зародыше, если можно так сказать. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить», — цитирует военного РИА Новости.

В то же время у российских военнослужащих сохраняется «отличный, боевой настрой», они дежурят 24 часа в сутки семь дней в неделю, отметил собеседник агентства.

Военные ВСУ сдаются в плен

Между тем в ДНР рассказали, что за две недели апреля в плен сдались около 80 украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В первую неделю апреля в плен сдались 42 человека. В остальные дни численность пленных составила порядка 38 человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, большую часть украинских военнослужащих взяли в плен под Авдеевкой и Угледаром. При этом некоторые из них сдались добровольно. Кроме того, группа украинских военнослужащих сдалась в Марьинке.