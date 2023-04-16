«Массированный удар по району собора»: в результате обстрела Донецка в пасхальную ночь погиб один человек и шесть ранены
- Архивное фото, декабрь 2022 года
- РИА Новости
- © Сергей Аверин
Украинские военные нанесли удар по территории ДНР во время пасхального богослужения, заявили в республике.
«Во время всенощного пасхального богослужения противник нанёс варварский, массированный удар по району Кафедрального собора столицы из реактивных систем залпового огня, жертвами которого стали семь мирных жителей», — заявили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Служитель храма рассказал корреспонденту RT Илье Васюнину, что при обстреле ВСУ был ранен в живот иподиакон храма Вознесения.
Как отметил врио главы ДНР Денис Пушилин, известно об одном погибшем и шестерых пострадавших. Повреждён ряд других объектов города.
«В результате попадания украинского снаряда в детский сад произошло возгорание. Разрушения фиксируются на Крытом рынке, близлежащих магазинах, аптеке», — написал Пушилин в Telegram.
По его словам, ВС РФ уже «работают по нейтрализации» обстрелявших храм в Донецке.
Кроме того, представительством республики в СЦКК зафиксированы повреждения городской больницы №4. Наряду с этим противник попал в несколько многоквартирных и частных домов. Также отмечено повреждение теплотрассы.
Между тем ранее в СЦКК заявили, что за истекшие сутки на территории республики зафиксировано 34 обстрела со стороны ВСУ. Противник открывал огонь из реактивных систем залпового огня, а также артиллерии калибра 152 и 155 мм.
В свою очередь, жительница Донецка рассказала военкору RT Валентину Горшенину, что жители ожидали огня во стороны ВСУ.
«Мы были готовы к тому, что будет обстрел. Страшно очень. В садик уже не первый раз прилетает... Жалко людей, люди с верой в Бога пошли на службу. Страшно, потому что у нас дети», — сказала женщина.
Собеседница выразила уверенность, что победа вскоре будет за российскими силами.
ВС РФ ударили по позициям «Иностранного легиона»
Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что артиллерийские подразделения ВС РФ поразили на Донецком направлении пункт временной дислокации «Иностранного легиона».
«Нанесён ряд огневых налётов, в результате которых поражены пункты временной дислокации «Иностранного легиона» в районе населённого пункта Архангельское, 129-й бригады теробороны Украины в районе населённого пункта Керамик, 12-го батальона 110-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Очередино», — сказал он.Также на russian.rt.com На северной и южной окраинах города: в МО РФ заявили о взятии под контроль ЧВК «Вагнер» двух кварталов в Артёмовске
Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 12-го отдельного десантно-штурмового батальона 110-й мехбригады ВСУ.
Наряду с этим экипажи тяжёлых огнемётных систем «Солнцепёк» уничтожили опорный пункт противника вместе с личным составом.
Активность украинских военных на Запорожском направлении
Тем временем украинские военные проявляют активность на Запорожском направлении, задача российских сил — погасить движение ВСУ в зародыше, сообщил командир артиллерийского расчёта орудия «Мста-Б».
«Работы стало значительно больше. Наблюдаются шевеления противника. Наша задача — погасить их ещё в зародыше, если можно так сказать. Чтобы не дать им выполнить свою задачу, мы должны их опередить», — цитирует военного РИА Новости.
В то же время у российских военнослужащих сохраняется «отличный, боевой настрой», они дежурят 24 часа в сутки семь дней в неделю, отметил собеседник агентства.
Военные ВСУ сдаются в плен
Между тем в ДНР рассказали, что за две недели апреля в плен сдались около 80 украинских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
«В первую неделю апреля в плен сдались 42 человека. В остальные дни численность пленных составила порядка 38 человек», — сказал собеседник агентства.
По его словам, большую часть украинских военнослужащих взяли в плен под Авдеевкой и Угледаром. При этом некоторые из них сдались добровольно. Кроме того, группа украинских военнослужащих сдалась в Марьинке.