Жительница Донецка рассказала об обстреле города со стороны ВСУ в пасхальную ночь

Жительница Донецка рассказала военкору RT Валентину Горшенину о пережитом обстреле города со стороны украинской армии в пасхальную ночь.

«Мы были готовы к тому, что будет обстрел. Страшно очень. В садик уже не первый раз прилетает... Жалко людей, люди с верой в Бога пошли на службу. Страшно, потому что у нас дети», — сказала женщина.

Собеседница выразила уверенность, что победа вскоре будет за российскими силами.

На видео, которое опубликовал Горшенин, видны последствия обстрела.

Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Шесть человек пострадали, один погиб.

В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, один человек погиб.