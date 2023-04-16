Жительница Донецка рассказала об обстреле города со стороны ВСУ в пасхальную ночь
- РИА Новости
«Мы были готовы к тому, что будет обстрел. Страшно очень. В садик уже не первый раз прилетает... Жалко людей, люди с верой в Бога пошли на службу. Страшно, потому что у нас дети», — сказала женщина.
Собеседница выразила уверенность, что победа вскоре будет за российскими силами.
На видео, которое опубликовал Горшенин, видны последствия обстрела.
Украинские военные в ночь на 16 апреля выпустили 20 ракет, по предварительным данным, из РСЗО «Град». Шесть человек пострадали, один погиб.
В результате ударов загорелся детский сад. Снаряды упали в центре города, где располагается храм, один человек погиб.