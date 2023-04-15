На северной и южной окраинах города: в МО РФ заявили о захвате военными ЧВК «Вагнер» двух кварталов в Артёмовске

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» захватили два квартала Артёмовска, расположенные на севере и юге города, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, наиболее ожесточённые бои на Донецком направлении шли именно вокруг Артёмовска. Как отметили российские военные, оставшиеся в городе подразделения ВСУ намеренно разрушают объекты инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских войск.

В Минобороны РФ заявили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» захватили два квартала Артёмовска.

«На Донецком направлении наиболее ожесточённые бои продолжались в районе города Артёмовска. В ходе активных действий штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» успешно продвинулись вперёд, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Как рассказали в Минобороны, оставшиеся в Артёмовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения российских войск.

Между тем подразделения воздушно-десантных войск сковывают противника на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом, отметили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, в районах населённых пунктов Красное, Калиновка и Богдановка (ДНР) ударами авиации, ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск поражены подразделения ВСУ.

Как рассказал Конашенков, в интересах действий войск в этом районе авиация совершила шесть вылетов, а ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач.

Общие потери противника за сутки на этом направлении составили более 315 военнослужащих и наёмников, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубицы Д-20 и «Мста-Б», а также боевая машина РСЗО «Град».

Сводка Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции

В то же время на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся в районах населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. По данным Минобороны РФ, уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, бронетранспортёр и два автомобиля.

Кроме того, на Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения противника, находившиеся на территории Луганской и Донецкой народных республик. За сутки уничтожены более 60 украинских военных, две боевые бронированные машины, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Новомихайловка и Угледар (ДНР). За сутки на этих направлениях уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, пикап, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Херсонском направлении уничтожены до 15 украинских военных, два автомобиля, а также три самоходные артиллерийские установки «Гвоздика».

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок российских войск нанесли поражение 73 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 95 районах. В районе Славянска (ДНР) уничтожен склад горюче-смазочных материалов 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

Кроме того, средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено три украинских беспилотника.

Военкор RT — о ситуации на передовой

Военный корреспондент RT Халед аль-Джаббури побеседовал с членами экипажа самоходной гаубицы «Мста-Б», которая является одним из основных артиллерийских орудий российских войск в зоне СВО.

Расчёты таких гаубиц, в частности, работают в направлении Марьинки, уничтожая позиции ВСУ и обеспечивая безопасное продвижение российских войск.

Военнослужащий из числа артиллеристов рассказал, что им приходится сталкиваться с разными задачами и целями в процессе работы.

«И контрбатарейная борьба, так называемые артиллерийские дуэли. Засекаем орудие с противоположной стороны, наносим огневое поражение непосредственно по ним», — рассказал он.