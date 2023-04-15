МО: оставшиеся в Артёмовске бойцы ВСУ разрушают объекты инфраструктуры и жилые дома

Оставшиеся в Артёмовске (Бахмуте) бойцы ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения ВС России.

Об этом сообщили в российском Минобороны.

«Оставшиеся в Артёмовске подразделения ВСУ, отступая, целенаправленно разрушают объекты городской инфраструктуры и жилые дома для замедления продвижения наших войск», — говорится в сообщении.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что российские военные в Артёмовске выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи.

Как заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, длительная битва за Артёмовск выгодна армии России, этот участок фронта даёт ей возможность накопить силы и занять выгодные рубежи обороны, чтобы встретить наступающих украинских военных.