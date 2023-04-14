Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВС России выгодна длительная битва за Артёмовск

Длительная битва за Артёмовск (Бахмут) выгодна армии России, этот участок фронта даёт ей возможность накопить силы и занять выгодные рубежи обороны, чтобы встретить наступающих украинских военных, считает основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Каждый крик на Бахмуте, каждый пленный солдат, каждая сотня убитых тяжело ударяет по Зеленскому и руководству ВСУ значительно тяжелее, чем плюсы, которые они получают от того, что удерживают остатки этого города», — говорится в его заявлении.

Для российских сил Артёмовск крайне выгоден и тем, что там бойцы перемалывают украинскую армию и сдерживают их манёвры, отметил Пригожин.

14 апреля Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артёмовска.

Евгений Пригожин отмечал, что говорить о полном окружении города пока рано.

По его оценкам, бойцы ЧВК «Вагнер» за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.