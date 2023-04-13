Основатель Группы Вагнера Пригожин: говорить о полном окружении Артёмовска пока рано
- РИА Новости
Заявление опубликовала пресс-служба Пригожина.
По его словам, украинская армия продолжает подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту Артёмовска.
«Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано», — сказал он.
Пригожин добавил, что под контролем российских сил находится «80 с лишним процентов» территории города.
Ранее Минобороны России заявило, что штурмовые отряды Группы Вагнера продолжают вытеснять военных Вооружённых сил Украины из центральных кварталов Артёмовска.