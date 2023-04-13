Основатель Группы Вагнера Пригожин: говорить о полном окружении Артёмовска пока рано

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Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении города Артёмовска (Бахмута) в Донецкой Народной Республике пока рано.
Основатель Группы Вагнера Пригожин: говорить о полном окружении Артёмовска пока рано
  • РИА Новости

Заявление опубликовала пресс-служба Пригожина.

По его словам, украинская армия продолжает подтягивать резервы и перебрасывать их в городскую черту Артёмовска.

«Идут тяжелейшие кровопролитные бои, поэтому рассказывать о полном окружении Бахмута рано», — сказал он.

Пригожин добавил, что под контролем российских сил находится «80 с лишним процентов» территории города.

Ранее Минобороны России заявило, что штурмовые отряды Группы Вагнера продолжают вытеснять военных Вооружённых сил Украины из центральных кварталов Артёмовска.

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