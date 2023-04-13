Минобороны: штурмовые отряды «Вагнера» продолжают вытеснять ВСУ из Артёмовска
- РИА Новости
«На Донецком направлении штурмовые отряды «Вагнера» продолжали боевые действия высокой интенсивности по вытеснению противника из центральных кварталов города Артёмовска», — проинформировал официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.
Он сообщил, что ВДВ оказывают поддержку штурмовым отрядам на флангах, где блокируют переброску резервов ВСУ в город и возможности отступления украинских военных из Артёмовска.
Конашенков рассказал, что за сутки самолёты ВКС России в интересах действий группировки войск в районе Артёмовска совершили 12 вылетов авиации. При этом ракетные войска и артиллерия выполнили 57 огневых задач.
Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что украинские террористы практически блокированы на западных окраинах Артёмовска (Бахмута).