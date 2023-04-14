Минобороны: Группа Вагнера ведёт интенсивные бои для овладения западными районами Артёмовска

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Штурмовые отряды «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артёмовска (Бахмута), сообщило Министерство обороны России.
Минобороны: Группа Вагнера ведёт интенсивные бои для овладения западными районами Артёмовска
  • РИА Новости

«Действующие на флангах подразделения воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы», — сообщает ведомство в новой сводке.

Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении города пока рано.

Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские террористы при отступлении с позиций в Артёмовске закладывают комбинированные взрывные устройства.

По его словам, закладка бомб идёт с расчётом на срабатывание взрывного устройства с помощью дистанционной команды либо через большой интервал времени.

Как сообщалось, украинские террористы во время бегства со своих позиций в центре Артёмовска подорвали несколько многоэтажных домов и капитальных строений.

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