Минобороны: Группа Вагнера ведёт интенсивные бои для овладения западными районами Артёмовска
- РИА Новости
«Действующие на флангах подразделения воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы», — сообщает ведомство в новой сводке.
Основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин заявил, что говорить о полном окружении города пока рано.
Ранее военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские террористы при отступлении с позиций в Артёмовске закладывают комбинированные взрывные устройства.
По его словам, закладка бомб идёт с расчётом на срабатывание взрывного устройства с помощью дистанционной команды либо через большой интервал времени.
Как сообщалось, украинские террористы во время бегства со своих позиций в центре Артёмовска подорвали несколько многоэтажных домов и капитальных строений.