Военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские террористы при отступлении с позиций в Артёмовске (Бахмуте) закладывают комбинированные взрывные устройства.

Как сообщает ТАСС, об этом он сказал, ссылаясь на данные российской разведки.

«При отступлении из Артёмовска украинские боевики минируют город комбинированными взрывными устройствами, которые тщательно маскируют», — отметил Марочко.

По его словам, закладка бомб идёт с расчётом на срабатывание взрывного устройства с помощью дистанционной команды либо через большой интервал времени.

Он также добавил, что места, которые минируют, указывают на то, что «целью являются мирные граждане».

Ранее сообщалось, что украинские террористы во время бегства со своих позиций в центре Артёмовска подорвали несколько многоэтажных домов и капитальных строений.