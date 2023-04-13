Боевики ВСУ при отступлении подорвали несколько многоэтажных домов в Артёмовске

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Украинские террористы во время бегства со своих позиций в центре Артёмовска (Бахмута) подорвали несколько многоэтажных домов и капитальных строений.

Об этом РИА Новости рассказал один из командиров штурмовиков. По его словам, таким образом украинцы пытаются сдержать наступление ЧВК «Вагнер».

«Как начинаешь к ним приближаться — они понимают, что оборона у них проседает... При отходе они просто складывают (взрывают. — RT) многоэтажные здания», — рассказал собеседник.

Как отметил командир, бывало так, что террористы ВСУ подрывали девятиэтажные здания прямо перед российскими силами.

Уточняется, что агентству удалось получить видео с камеры беспилотника одного из таких подрывов здания украинскими боевиками.

Ранее в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели ещё тремя городскими кварталами в районе Артёмовска.

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