Штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артёмовска

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В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артёмовска (Бахмута).
Штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артёмовска
  • РИА Новости

«На Донецком направлении в районе Артёмовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», — уточняется в сводке ведомства.

Ранее агентство РИА Новости опубликовало видео последствий боёв в центре Артёмовска (Бахмута) с высоты птичьего полёта.

На видеозаписи видно, что город подвергся обширному разрушению. Некоторые здания практически полностью уничтожены, другие же серьёзно повреждены.

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