В Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артёмовска (Бахмута).

«На Донецком направлении в районе Артёмовска штурмовые отряды «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами. Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов», — уточняется в сводке ведомства.

Ранее агентство РИА Новости опубликовало видео последствий боёв в центре Артёмовска (Бахмута) с высоты птичьего полёта.

На видеозаписи видно, что город подвергся обширному разрушению. Некоторые здания практически полностью уничтожены, другие же серьёзно повреждены.