Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч украинских военных

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Бойцы ЧВК «Вагнер» за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности. Об этом заявил основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин.
Пригожин заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» уничтожили 38 тысяч украинских военных
  • РИА Новости

«По поводу убитых и раненых. Мы вступили в боевые действия 19 марта 2022 года. С первого дня боевых действий по сегодняшний день наша оценка по уничтоженному противнику — только груз 200, то есть по убитым, безвозвратные потери — 38 тыс. человек, из которых 32 тыс. человек приходится на Бахмут, Соледар и окрестности при блокировании Бахмута», — сказал Пригожин.

21 сентября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооружённые силы Украины за время спецоперации потеряли погибшими более 61 тыс. человек, ещё 49 тыс. на тот момент считались ранеными.

В марте текущего года министр заявил, что потери ВСУ растут, и только за февраль они превысили 11 тыс.

Как писала американская газета The Washington Post, согласно подсчётам правительства США, за время конфликта на Украине украинская армия потеряла убитыми и ранеными от 124 тыс. до 131 тыс. солдат.

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