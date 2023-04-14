Боец «Вагнера» заявил, что ЧВК выдавливает ВСУ из Артёмовска, как пасту из тюбика

Российские военные в Артёмовске (Бахмуте) выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи, сообщил боец ЧВК «Вагнер».

«Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго», — сказал агентству собеседник.

Вероятность окружения ВСУ в городе высока, отмечает агентство.

«Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнётся, её уже не будет», — добавил боец, обращаясь к противнику.

14 апреля Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артёмовска.

Глава ЧВК Евгений Пригожин отмечал, что говорить о полном окружении города пока рано.

По его оценкам, бойцы ЧВК «Вагнер» за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.