Боец «Вагнера» заявил, что ЧВК выдавливает ВСУ из Артёмовска, как пасту из тюбика
- РИА Новости
«Мы давим их клещами, заходим со всех сторон. Они вытекают, как паста из тюбика. Очень маленькая возможность отойти пока у них есть, но это ненадолго», — сказал агентству собеседник.
Вероятность окружения ВСУ в городе высока, отмечает агентство.
«Ребята, бегите, пока есть возможность. Когда кольцо замкнётся, её уже не будет», — добавил боец, обращаясь к противнику.
14 апреля Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» продолжают боевые действия высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артёмовска.
Глава ЧВК Евгений Пригожин отмечал, что говорить о полном окружении города пока рано.
По его оценкам, бойцы ЧВК «Вагнер» за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск и его окрестности.