Минобороны: бойцы Группы Вагнера овладели двумя кварталами Артёмовска

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Бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе боёв захватили два квартала в Артёмовске (Бахмуте), сообщает Минобороны России.
Минобороны: бойцы Группы Вагнера овладели двумя кварталами Артёмовска
  • РИА Новости

Отмечается, что в районе Артёмовска велись наиболее ожесточённые бои.

«В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что российские военные в Артёмовске выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи.

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