Минобороны: бойцы Группы Вагнера овладели двумя кварталами Артёмовска

Бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе боёв захватили два квартала в Артёмовске (Бахмуте), сообщает Минобороны России.

Отмечается, что в районе Артёмовска велись наиболее ожесточённые бои.

«В ходе активных действий штурмовые отряды «Вагнер» успешно продвинулись вперед, овладев двумя кварталами на северной и южной окраинах города», — заявил официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее боец ЧВК «Вагнер» заявил, что российские военные в Артёмовске выдавливают подразделения ВСУ, зажимая их в клещи.