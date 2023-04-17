Российские войска отразили две контратаки ВСУ

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Войска группировки «Центр» отразили две контратаки ВСУ на Червоно-дибровском и Ямполовском участках фронта.

«Силами и средствами разведки вскрыто перемещение на технике штурмовой группы 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Армейской авиацией нанесён ракетный удар», — цитирует начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука РИА Новости.

Кроме того, российские войска отбросили противника на ранее занимаемые позиции  на Ямполовском участке фронта после попытки контратаковать.

Ранее сообщалось, что российское подразделение под командованием капитана Дмитрия Михеева в круговой обороне отбило контратаки украинских военных в зоне СВО не менее десяти раз, при этом были уничтожены танк и большое количество живой силы противника.

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