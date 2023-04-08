Российские бойцы под командованием капитана Михеева десять раз отразили контратаки ВСУ
- РИА Новости
Ведомство заявило, что подразделение под командованием Михеева выполняло боевую задачу по штурму одного из опорных пунктов украинских националистов.
«Подавив огневые точки противника и уничтожив большое количество боевиков, российские военнослужащие закрепились на выгодном рубеже и приготовились к атаке противника», — говорится в сообщении.
Капитан Михеев проявил грамотное управление личным составом во взаимодействии с артиллерией, при этом его подразделение уничтожило три боевые машины пехоты, два расчёта ПТРК и не утратило позиции.
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев ранее сообщил, что российские снайперы уничтожили разведгруппу противника на Южно-Донецком направлении.