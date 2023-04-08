Российские бойцы под командованием капитана Михеева десять раз отразили контратаки ВСУ

Российское подразделение под командованием капитана Дмитрия Михеева в круговой обороне отбило контратаки украинских военных в зоне СВО не менее десяти раз, при этом были уничтожены танк и большое количество живой силы противника, сообщило Министерство обороны России.

РИА Новости

Ведомство заявило, что подразделение под командованием Михеева выполняло боевую задачу по штурму одного из опорных пунктов украинских националистов. «Подавив огневые точки противника и уничтожив большое количество боевиков, российские военнослужащие закрепились на выгодном рубеже и приготовились к атаке противника», — говорится в сообщении. Капитан Михеев проявил грамотное управление личным составом во взаимодействии с артиллерией, при этом его подразделение уничтожило три боевые машины пехоты, два расчёта ПТРК и не утратило позиции. Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев ранее сообщил, что российские снайперы уничтожили разведгруппу противника на Южно-Донецком направлении.