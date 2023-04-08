Российские бойцы под командованием капитана Михеева десять раз отразили контратаки ВСУ

Короткая ссылка
Российское подразделение под командованием капитана Дмитрия Михеева в круговой обороне отбило контратаки украинских военных в зоне СВО не менее десяти раз, при этом были уничтожены танк и большое количество живой силы противника, сообщило Министерство обороны России.
Российские бойцы под командованием капитана Михеева десять раз отразили контратаки ВСУ
  • РИА Новости

Ведомство заявило, что подразделение под командованием Михеева выполняло боевую задачу по штурму одного из опорных пунктов украинских националистов.

«Подавив огневые точки противника и уничтожив большое количество боевиков, российские военнослужащие закрепились на выгодном рубеже и приготовились к атаке противника», — говорится в сообщении.

Капитан Михеев проявил грамотное управление личным составом во взаимодействии с артиллерией, при этом его подразделение уничтожило три боевые машины пехоты, два расчёта ПТРК и не утратило позиции.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев ранее сообщил, что российские снайперы уничтожили разведгруппу противника на Южно-Донецком направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить