Российские снайперы уничтожили разведгруппу противника на Южно-Донецком направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские снайперы уничтожили разведгруппу противника на Южно-Донецком направлении.

«На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Гордеев сообщил, что расчёты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотники боевиков ВСУ «Фурия» и «Валькирия».

Ранее сообщалось, что российский дрон уничтожил на Южно-Донецком направлении польскую артустановку Krab.

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