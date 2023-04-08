Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил, что российские снайперы уничтожили разведгруппу противника на Южно-Донецком направлении.

«На Южно-Донецком направлении пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток». Снайперской парой подразделения специального назначения уничтожена разведгруппа националистов», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим Гордеев сообщил, что расчёты зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» сбили беспилотники боевиков ВСУ «Фурия» и «Валькирия».

Ранее сообщалось, что российский дрон уничтожил на Южно-Донецком направлении польскую артустановку Krab.