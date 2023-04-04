Российский дрон уничтожил на Южно-Донецком направлении польскую артустановку Krab
Он уточнил, что артустановка была уничтожена в районе населённого пункта Катериновка.
Кроме того, расчёт РСЗО «Смерч» ликвидировал склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей ВСУ в районе Курахово.
Также сообщалось, что ВС России предотвратили четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.
По состоянию на 3 апреля, в общей сложности в зоне спецоперации были уничтожены свыше 450 военнослужащих ВСУ.