Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую самоходную артиллерийскую установку польского производства Krab на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он уточнил, что артустановка была уничтожена в районе населённого пункта Катериновка.

Кроме того, расчёт РСЗО «Смерч» ликвидировал склад боеприпасов и шесть грузовых автомобилей ВСУ в районе Курахово.

Также сообщалось, что ВС России предотвратили четыре попытки ВСУ провести разведку боем на Южно-Донецком направлении.

По состоянию на 3 апреля, в общей сложности в зоне спецоперации были уничтожены свыше 450 военнослужащих ВСУ.