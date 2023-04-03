На шести направлениях СВО: Минобороны РФ сообщило об уничтожении более 450 украинских военных за сутки

За минувшие сутки на различных направлениях специальной военной операции в общей сложности уничтожены свыше 450 военнослужащих ВСУ. Это следует из брифинга Минобороны РФ. Также, по данным ведомства, были выведены из строя несколько десятков единиц техники противника, в том числе боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и семь гаубиц Д-30.

Свыше 450 украинских бойцов были уничтожены российскими военными за прошедшие сутки в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожены до 285 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов», — сказал в ходе брифинга официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии Западной группировки войск ликвидированы до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск «Центр» уничтожены до 50 украинских боевиков, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате ударов авиации и артиллерийского огня группировки войск «Восток» общие потери противника — до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.

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На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до десяти украинских бойцов, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 79 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Артёмовск

Подразделения российских военных практически вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артёмовска, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, в центральной части города идут активные бои.

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«Противник вынужден отступать на заранее подготовленные позиции в западной части», — приводит его слова ТАСС.

При этом врио главы ДНР констатировал, что киевский режим не отдал приказа своим бойцам об отступлении: «Никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артёмовска не видится».

Пушилин также полагает, что в городе по-прежнему остаются несколько тысяч мирных жителей.

В свою очередь, советник врио главы ДНР Ян Гагин отметил, что в Артёмовске находится около сотни украинских бойцов. При этом российские силы уничтожают ещё на подходе существенную часть резервов, которые киевский режим перебрасывает в город.

«Противник ещё поборется и за те окраины, которые пока под контролем украинской армии, хотя город уже пал. Резервы они подтягивают для попытки отбить Артёмовск», — сказал он в разговоре с ТАСС.

В ночь на 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска: «Юридически Бахмут взят».

Как ранее установил RT, безвозвратные потери украинских сил в городе могут достигать 33—35 тыс. человек в месяц.

В начале марта министр обороны РФ Сергей Шойгу пояснил важность освобождения Артёмовска.

«Этот город является важным узлом обороны украинских войск в Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», — говорил он на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.