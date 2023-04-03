На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки 125 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 125 военнослужащих.

«На Купянском направлении... потери противника — до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30», — говорится в сводке Минобороны России.

На Краснолиманском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30.

2 апреля сообщалось, что ВС России за сутки уничтожили свыше 210 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении.