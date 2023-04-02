Российские военные за сутки уничтожили более 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении

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ВС России за сутки уничтожили свыше 210 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении.
Российские военные за сутки уничтожили более 210 бойцов ВСУ на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 210 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.

Кроме того, были уничтожены три бронетранспортёра Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 боевиков ВСУ в ДНР.

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