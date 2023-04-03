Пушилин заявил об отсутствии свидетельств вывода украинских войск из Артёмовска

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в настоящий момент вывода украинских войск из Артёмовска не наблюдается.
Пушилин заявил об отсутствии свидетельств вывода украинских войск из Артёмовска
  • AP

«Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артёмовска не видится», — цитирует его ТАСС.

Ранее Пушилин заявил, что российские подразделения успешно блокируют дороги на Авдеевку. 

Ночью 3 апреля основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска.

Министр обороны России Сергей Шойгу пояснял ранее, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

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