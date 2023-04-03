Пригожин заявил о поднятии российского флага над администрацией Артёмовска

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что российские бойцы водрузили российский флаг над городской администрацией Артёмовска.

«Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг ЧВК «Вагнер» на городской администрации Бахмута. Юридически Бахмут взят. В западных районах сосредоточен противник», — говорится в сообщении.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее пояснил, что взятие Артёмовска позволит вести наступление вглубь обороны войск Украины.

Военкор Владлен Татарский был убит 2 апреля. В кафе в Санкт-Петербурге, где он проводил творческий вечер, взорвалась бомба.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства общеопасным способом.

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