СК возбудил дело об убийстве после гибели Владлена Татарского при взрыве в Петербурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Владлен Татарский.

«Сегодня в помещении кафе в центре Санкт-Петербурга произошёл взрыв неизвестного взрывного устройства. По предварительным данным, в результате этого погиб военкор, известный под псевдонимом Владлен Татарский», — говорится в заявлении СК.

По факту убийства общеопасным способом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

МВД подтвердило, что при взрыве погиб военный корреспондент Владлен Татарский.

На место ЧП выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России.