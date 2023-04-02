ТАСС: в кафе в Санкт-Петербурге произошёл взрыв

В Санкт-Петербурге в одном из кафе произошёл взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации агентства, в результате инцидента погиб один человек, ещё шестеро пострадали. Как уточняется, взрыв произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

РИА Новости

«В кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, дом 25 произошёл взрыв. В результате один человек погиб, ещё шесть пострадали», — сказал собеседник агентства. Других подробностей происшествия не приводится.