ТАСС: в кафе в Санкт-Петербурге произошёл взрыв

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В Санкт-Петербурге в одном из кафе произошёл взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По информации агентства, в результате инцидента погиб один человек, ещё шестеро пострадали. Как уточняется, взрыв произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.
ТАСС: в кафе в Санкт-Петербурге произошёл взрыв
  • РИА Новости

«В кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной, дом 25 произошёл взрыв. В результате один человек погиб, ещё шесть пострадали», — сказал собеседник агентства.

Других подробностей происшествия не приводится.

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