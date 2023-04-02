МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского в результате взрыва в Санкт-Петербурге

Министерство внутренних дел подтвердило, что в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский.

«В результате инцидента один человек погиб, им оказался военный корреспондент Владлен Татарский», — говорится в сообщении МВД.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

По информации СМИ, в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского. РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что Владлен Татарский погиб.

По имеющимся данным, взрывное устройство в кафе принёс один из посетителей, это могла быть девушка.