РИА Новости: военкор Владлен Татарский погиб при взрыве в Санкт-Петербурге
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Как сообщил РИА Новости источник, Владлен Татарский «погиб при взрыве».
Также сообщается, что число пострадавших возросло до 15.
По информации правоохранительных органов, на которые ссылается ТАСС, мощность взрывного устройства составила более 200 г тротила.
Кроме того, по имеющимся данным, после взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. м.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.
СМИ сообщают, что в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского.