РИА Новости: бомбу в кафе Санкт-Петербурга, предположительно, принесла девушка

Взрывное устройство, которое сработало в кафе в Санкт-Петербурге, предположительно, принёс один из посетителей, это могла быть девушка, сообщил РИА Новости источник.

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