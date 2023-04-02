РИА Новости: бомбу в кафе Санкт-Петербурга, предположительно, принесла девушка
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«Его (взрывное устройство. — RT), предположительно, принесла девушка. В коробке была статуэтка — подарок Татарскому», — сказали агентству.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.
По информации СМИ, в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского.
РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники сообщают, что Владлен Татарский погиб.