На место взрыва в Санкт-Петербурге выехало руководство управления уголовного розыска МВД

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На место ЧП в кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв, выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
На место взрыва в Санкт-Петербурге выехало руководство управления уголовного розыска МВД
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

«Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия», — сообщило МВД.

Также на месте работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.

По информации СМИ, в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского.

МВД подтвердило, что военный корреспондент Владлен Татарский погиб.

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