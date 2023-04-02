На место взрыва в Санкт-Петербурге выехало руководство управления уголовного розыска МВД

На место ЧП в кафе в Санкт-Петербурге, где произошёл взрыв, выехало руководство Главного управления уголовного розыска МВД России. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

РИА Новости

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