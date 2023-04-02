На место взрыва в Санкт-Петербурге выехало руководство управления уголовного розыска МВД
- РИА Новости
- © Алексей Сухоруков
«Руководство и группа сотрудников ГУУР МВД России выехали на место происшествия», — сообщило МВД.
Также на месте работают сотрудники петербургской полиции и экстренные службы.
2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города.
По информации СМИ, в момент взрыва в кафе проходил творческий вечер с участием военкора Владлена Татарского.
МВД подтвердило, что военный корреспондент Владлен Татарский погиб.