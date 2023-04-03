Врио главы ДНР Пушилин: российские войска успешно блокируют дороги на Авдеевку

Короткая ссылка
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения успешно блокируют дороги на Авдеевку. По его словам, подразделения продвигаются и ведут наступление.
Врио главы ДНР Пушилин: российские войска успешно блокируют дороги на Авдеевку
  • РИА Новости

«На Авдеевском направлении наши подразделения также продвигаются», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что создаётся ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника.

«Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», — добавил Пушилин.

В конце марта экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины отступят за Днепр после взятия российскими войсками Авдеевки и Артёмовска (Бахмута) под свой контроль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить