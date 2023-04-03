Врио главы ДНР Пушилин: российские войска успешно блокируют дороги на Авдеевку

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские подразделения успешно блокируют дороги на Авдеевку. По его словам, подразделения продвигаются и ведут наступление.

«На Авдеевском направлении наши подразделения также продвигаются», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что создаётся ситуация если не критическая, то крайне сложная для противника.

«Здесь мы видим, что есть необходимость блокировать дороги, что достаточно успешно и происходит», — добавил Пушилин.

В конце марта экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины отступят за Днепр после взятия российскими войсками Авдеевки и Артёмовска (Бахмута) под свой контроль.