Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Вооружённые силы Украины отступят за Днепр после взятия российскими войсками Авдеевки и Артёмовска (Бахмута) под свой контроль.

В своём YouTube-канале Соскин заявил, что Вооружённые силы России взяли Авдеевку в клещи, она превращается в «новый Артёмовск». Заявление приводит РИА Новости.

По его словам, у ВСУ в этом районе тяжёлое положение, поскольку российские войска «могут прорвать фронт и выйти прямо на Днепр».

Аналитик назвал возможным колоссальный прорыв российскими войсками фронта.

Ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы Украины в результате действий российских войск потеряли на Донецком направлении до 260 военных и наёмников за сутки.