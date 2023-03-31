Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ отступят за Днепр после падения Авдеевки и Артёмовска
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В своём YouTube-канале Соскин заявил, что Вооружённые силы России взяли Авдеевку в клещи, она превращается в «новый Артёмовск». Заявление приводит РИА Новости.
По его словам, у ВСУ в этом районе тяжёлое положение, поскольку российские войска «могут прорвать фронт и выйти прямо на Днепр».
Аналитик назвал возможным колоссальный прорыв российскими войсками фронта.
Ранее Минобороны сообщило, что Вооружённые силы Украины в результате действий российских войск потеряли на Донецком направлении до 260 военных и наёмников за сутки.