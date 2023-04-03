Российские военные за сутки уничтожили до 285 бойцов ВСУ на Донецком направлении

ВС России за сутки уничтожили до 285 военных и наёмников ВСУ на Донецком направлении.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии за сутки уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наёмников», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортёра, боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30 и два склада боеприпасов.

Ранее российские военные на Донецком направлении уничтожили до десяти украинских военных и миномётный расчёт.