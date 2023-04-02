МО России: на Донецком направлении уничтожены до десяти военных ВСУ и миномётный расчёт

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Российские военные на Донецком направлении уничтожили до десяти украинских военных и миномётный расчёт.
МО России: на Донецком направлении уничтожены до десяти военных ВСУ и миномётный расчёт
  • РИА Новости

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«На Донецком направлении в районе населённого пункта Марьинка военнослужащими мотострелкового соединения Южного военного округа пресечена попытка ВСУ атаковать позиции одного из подразделений. В ходе боя уничтожены до десяти националистов», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, был поражён 122-мм миномёт ВСУ вместе с расчётом.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские ВКС сбили самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8 боевиков ВСУ в ДНР.

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